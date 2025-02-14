В орловском депздраве истек срок годности лекарств на 55 млн рублей

В Орловской области истекли сроки годности лекарств на 55 млн рублей. Инспектор регионального КСП Любовь Горюнова отчиталась об использовании бюджетных средств при осуществлении закупок для обеспечения госнужд орловским депздравом.
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