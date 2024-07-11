США могут разместить ядерное оружие в Южной Корее

ТАСС/JEON HEON-KYUN/EPA Лидеры США и Южной Кореи утвердили руководство по созданию интегрированной системы расширенного сдерживания на Корейском полуострове для противодействия ядерным и военным угрозам со стороны Северной Кореи, сообщила администрация президента Южной Кореи Юна Сук Ёля.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии