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США могут разместить ядерное оружие в Южной Корее

США могут разместить ядерное оружие в Южной Корее

ТАСС/JEON HEON-KYUN/EPA Лидеры США и Южной Кореи утвердили руководство по созданию интегрированной системы расширенного сдерживания на Корейском полуострове для противодействия ядерным и военным угрозам со стороны Северной Кореи, сообщила администрация президента Южной Кореи Юна Сук Ёля.

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