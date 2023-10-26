Из-за постоянных неудач на поле боя украинские войска решили перейти к фазе «токсичной войны». Как отметил военный эксперт Александр Михайлов, теперь российским солдатам нужно быть осторожными при получении гуманитарной помощи, так как еда может быть отравлена.
Эксперт Михайлов: В ВС России может поступать отравленная гуманитарная помощь
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Кошмар
А у меня куча вопросов к россиянам, которые много лет прожили в России, но поддерживают сейчас укронацистов. Кто явно,кто тайно.
Ответить
3 д.
Зоя Копань
Осторожность к продуктам в Хохлофашистостане давно надо было проявлять, ещё с начала СВО, это же оскотинившие твари, чтобы им ни дна ни покрышки!
Ответить
3 д.
Nikolay Zakharov
Вдогонку Вами сказанное,если наша власть ещё и наживается на оформлении проживания в России,то вполне реально от бывших укров таящих злобу на россиян могут исходить такие явления.
Ответить
2 д.
Свежие комментарии