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Медвежий угол

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Эксперт Михайлов: В ВС России может поступать отравленная гуманитарная помощь

Эксперт Михайлов: В ВС России может поступать отравленная гуманитарная помощь

Из-за постоянных неудач на поле боя украинские войска решили перейти к фазе «токсичной войны». Как отметил военный эксперт Александр Михайлов, теперь российским солдатам нужно быть осторожными при получении гуманитарной помощи, так как еда может быть отравлена.

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Комментарии
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Кошмар
А у меня куча вопросов к россиянам, которые много лет прожили в России, но поддерживают сейчас укронацистов. Кто явно,кто тайно.
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3 д.
Зоя Копань
Осторожность к продуктам в Хохлофашистостане давно надо было проявлять, ещё с начала СВО, это  же оскотинившие  твари, чтобы им ни дна ни покрышки!
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3 д.
Nikolay Zakharov
Вдогонку Вами сказанное,если наша власть ещё и наживается на оформлении проживания в России,то вполне реально от бывших укров таящих злобу на россиян могут исходить такие явления.
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2 д.

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