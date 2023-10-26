Эксперт Михайлов: В ВС России может поступать отравленная гуманитарная помощь

Кошмар А у меня куча вопросов к россиянам, которые много лет прожили в России, но поддерживают сейчас укронацистов. Кто явно,кто тайно.

Зоя Копань Осторожность к продуктам в Хохлофашистостане давно надо было проявлять, ещё с начала СВО, это же оскотинившие твари, чтобы им ни дна ни покрышки!