Расчеты гаубиц "Мста-Б" уничтожили позиции ВСУ у границы России

Скриншот видео Расчеты российских 152-миллиметровых буксируемых гаубиц "Мста-Б" группировки прикрытия государственной границы нанесли удар по позициям и наблюдательным пунктам киевских боевиков в приграничном с Белгородской областью районе на территории Украины, уничтожив их.