Расчеты гаубиц "Мста-Б" уничтожили позиции ВСУ у границы России

Скриншот видео Расчеты российских 152-миллиметровых буксируемых гаубиц "Мста-Б" группировки прикрытия государственной границы нанесли удар по позициям и наблюдательным пунктам киевских боевиков в приграничном с Белгородской областью районе на территории Украины, уничтожив их.
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