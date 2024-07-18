БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Путин не зря говорил олигархам: «В гробу карманов нет». Делиться надо

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Комментарии
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ЕА
Евгений Алексеенко
Да уж,25 лет провала.
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8 час.
СП
Сергей Потемкин
Зато денег у народа  много, как никогда....
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8 час.
алекс кузь
С коммунизмом бесперспективно бороться, коммунизм - это диалектическое научное мировоззрение развитого капитализма.  Но, с капитализмом борются уже феодалы, у которых частная собств - опора всех грехов администрации.
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4 час.

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