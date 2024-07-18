Если верить свежей статистике, россияне живут лучше албанцев и молдаван, намного лучше малийцев и нигерийцев.
Путин не зря говорил олигархам: «В гробу карманов нет». Делиться надо
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ЕА
Евгений Алексеенко
Да уж,25 лет провала.
Ответить
8 час.
СП
Сергей Потемкин
Зато денег у народа много, как никогда....
Ответить
8 час.
алекс кузь
С коммунизмом бесперспективно бороться, коммунизм - это диалектическое научное мировоззрение развитого капитализма. Но, с капитализмом борются уже феодалы, у которых частная собств - опора всех грехов администрации.
Ответить
4 час.
Свежие комментарии