Назван простой способ легкого запуска двигателя зимой даже в морозы: с этим справится любой автомобилист

Холодное время года — серьезное испытание для автомобильной электрики. С возрастом аккумулятор теряет мощность, окисляются контакты, изнашиваются провода — все это приводит к повышенному сопротивлению в цепи и затрудняет запуск двигателя.
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