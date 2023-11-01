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Назван простой способ легкого запуска двигателя зимой даже в морозы: с этим справится любой автомобилист

Назван простой способ легкого запуска двигателя зимой даже в морозы: с этим справится любой автомобилист

Холодное время года — серьезное испытание для автомобильной электрики. С возрастом аккумулятор теряет мощность, окисляются контакты, изнашиваются провода — все это приводит к повышенному сопротивлению в цепи и затрудняет запуск двигателя.

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