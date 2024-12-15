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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Баффало» проиграл 9 матчей подряд – 7-я из худших серий без побед в истории клуба. «Сэйбрс» идут на 15-м месте на Востоке

«Баффало» проиграл 9 матчей подряд – 7-я из худших серий без побед в истории клуба. «Сэйбрс» идут на 15-м месте на Востоке

«Сэйбрс» проиграли «Вашингтону» (2:4) в регулярном чемпионате НХЛ.  Команда под руководством Линди Раффа набрала 26 очков в 30 играх и занимает 15-е место в Восточной конференции, опережая лишь «Монреаль».

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