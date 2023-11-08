Когда подешевеет: аналитик дала прогноз по ипотеке и ценам на жилье

Коррекция цен на рынке вторичного жилья может начаться уже в ближайшие месяцы. При этом снижения процентных ставок по ипотечным кредитам следует ожидать лишь во второй половине следующего года, поделилась прогнозом с Банки.
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