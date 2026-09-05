🏫 В Крыму особое внимание уделяют вопросу оплаты труда учителей в школах Председатель Крымской республиканской организации Общероссийского Профсоюза образования Екатерина Волкова заявила, что главная задача профсоюза на текущий момент — не допустить ущемления социально-экономических прав работников образовательной сферы.
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