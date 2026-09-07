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За рулем

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Почему китайцы ставят на свои авто турбомоторы вместо надежных «атмосферников»?

Почему китайцы ставят на свои авто турбомоторы вместо надежных «атмосферников»?

Китайский автопром активно заполняет пустоту, образовавшуюся после ухода мировых гигантов.  Сегодня такие машины можно купить официально, с гарантией и полным пакетом документов, однако доверие к ним складывается не сразу.

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