Почему китайцы ставят на свои авто турбомоторы вместо надежных «атмосферников»?

Китайский автопром активно заполняет пустоту, образовавшуюся после ухода мировых гигантов. Сегодня такие машины можно купить официально, с гарантией и полным пакетом документов, однако доверие к ним складывается не сразу.
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