Ким:"Если НАТО посягнет на безопасность России и КНДР, последствия для него будут трагичны"

"Северная Корея выступила и осудила заявление НАТО о недопустимости военного сотрудничества между КНДР и Россией, предупредив, что эта организация может столкнуться с «трагическими последствиями», если продолжит придерживаться анти русско-северокорейской позиции.
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