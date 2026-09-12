НАТО следует провести «агрессивные учения» возле Калининградской области. Об этом заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский в ходе выступления на форуме в Киеве, передает украинское издание «Европейская правда».
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Тупоголовые пшеки. Война идет, а этот ублюдок хочет напугать учениями. Сейчас называется СВО, а будет полномасштабная война с НАТО. А там без ядрёной бомбы не обойдется. Хотя и с этой стороны таких дебилов хватает.