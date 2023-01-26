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Немедленное уничтожение: игнорирование предупреждений РФ станет ошибкой Запада

Немедленное уничтожение: игнорирование предупреждений РФ станет ошибкой Запада

Американскому руководству и его союзникам будет нелишним прислушаться к предупреждению властей РФ по поводу последствий участия в украинском кризисе.

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