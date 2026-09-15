Oil is about to reverse - Target $67 and bellow! Crude Oil Futures NYMEX:CL1! ronposit As much as as it feels as if we are in a uptrend, longert TF charts show that we are actually in a down trend, however not with out confusing spikes.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым