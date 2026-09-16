Владельцы определенных квартир смогут сильно сэкономить на счетах за ЖКХ

Если в квартире установлена стационарная электроплита, собственник жилья может оформить льготный тариф на электроэнергию, который позволит сократить ежемесячные расходы до 30%.
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