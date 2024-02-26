В Госдуме предложили создать базу неизвестных пациентов

Зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, координатор отряда «ЛизаАлёрт» Олег Леонов рассказал о законопроекте о базе неизвестных пациентов.
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