Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Раздача доз прямо на улицах и волны мигрантов. Трюдо ведёт Канаду к катастрофе.

Раздача доз прямо на улицах и волны мигрантов. Трюдо ведёт Канаду к катастрофе.

За новостями о том, как идут вразнос США и Западная Европа со своей сумасшедшей леволиберальной миграционной политикой и курсом на защиту всевозможных "меньшинств", несколько теряется такая важная для коллективного Запада страна, как Канада.

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