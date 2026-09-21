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Мировое обозрение

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Куксенкова от ЕР получила почти 70% голосов на выборах в ДНР

Куксенкова от ЕР получила почти 70% голосов на выборах в ДНР

Кандидат от «Единой России» Ирина Куксенкова одержала убедительную победу на выборах в Госдуму по Макеевскому одномандатному округу № 13 в ДНР.

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