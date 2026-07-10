Ежегодная церемония вручения международной премии «Особенное счастье» прошла при поддержке ЛУКОЙЛа

9 июля в Театре оперы и балета прошла очередная церемония вручения премии «Особенное счастье», которая в этом году стала международной, поскольку к семьям детей с ограниченными возможностями со всей страны присоединились лауреаты из Беларуси, Казахстана и Кыргызстана.