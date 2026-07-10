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Ежегодная церемония вручения международной премии «Особенное счастье» прошла при поддержке ЛУКОЙЛа

Ежегодная церемония вручения международной премии «Особенное счастье» прошла при поддержке ЛУКОЙЛа

9 июля в Театре оперы и балета прошла очередная церемония вручения премии «Особенное счастье», которая в этом году стала международной, поскольку к семьям детей с ограниченными возможностями со всей страны присоединились лауреаты из Беларуси, Казахстана и Кыргызстана.

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