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Старлинк и британские подсвинки

Старлинк и британские подсвинки

Автор:  Люсинэ Аветян  Интересно, что после откровений о том, что Маск "воспрепятствовал" атаке дронов на Черноморский флот России, не подключив эти дроны к сети Старлинк, пердаки рванули не только у подсвинков с соседнего хутора.

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