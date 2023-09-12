Старлинк и британские подсвинки

Автор: Люсинэ Аветян Интересно, что после откровений о том, что Маск "воспрепятствовал" атаке дронов на Черноморский флот России, не подключив эти дроны к сети Старлинк, пердаки рванули не только у подсвинков с соседнего хутора.
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