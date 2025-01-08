Трамп должен обратить внимание на коррупцию в правительстве Украины

© AFP 2023 / ANDRII NESTERENKO Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ На Украине не наказывают за коррупцию — один падкий на деньги чинуша заменяет другого, пишет American Thinker.
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