Биолог дал советы по выбору тюльпанов

Доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Роман Опарин 6 марта рассказал «Известиям», как выбрать тюльпаны и как правильно ухаживать за ними, чтобы они долго простояли.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии