Сводки с фронта: Армия России не позволила врагу прорваться на Купянском направлении

Российские военные сорвали попытки врага прорвать наши рубежи на Купянском направлении фронта. «За истекшие сутки украинские боевики пытались продвинуться с направления Новой Кругляковки по направлению Загрызово.
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