Правительство Японии отказалось комментировать встречу вдовы Абэ с Путиным

Представители правительства Японии не разговаривали с вдовой бывшего премьер-министра страны Синдзо Абэ Акиэ о ее поездке в Россию и не будут давать комментариев о ее встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
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