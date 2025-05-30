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Правительство Японии отказалось комментировать встречу вдовы Абэ с Путиным

Правительство Японии отказалось комментировать встречу вдовы Абэ с Путиным

Представители правительства Японии не разговаривали с вдовой бывшего премьер-министра страны Синдзо Абэ Акиэ о ее поездке в Россию и не будут давать комментариев о ее встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

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