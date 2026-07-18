Кинопробы юной Натали Портман и альтернативная концовка фильма «Леон»

А вы знали, что легендарный фильм Люка Бессона, ставший дебютным для юной актрисы, в оригинале был гораздо более жестким и провокационным? Да и сама 12-летняя Натали Портман была невероятно близка к тому, чтобы не пройти кинопробы, от записи которых, кстати, мурашки по коже бегут.