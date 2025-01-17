Сам себе мастер
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Сам себе мастер

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Три способа, чтобы шланг не выпадал из бочки. Лайфхаки для дачи

Три способа, чтобы шланг не выпадал из бочки. Лайфхаки для дачи

Кто из нас не сталкивался ситуацией, когда шланг под напором воды выпадает из бочки, у того просто нет дачи))) Это какое-то вселенское наказание! Даже если шланг опустить до самого дна бочки, все равно не помогает.

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