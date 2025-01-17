Три способа, чтобы шланг не выпадал из бочки. Лайфхаки для дачи

Кто из нас не сталкивался ситуацией, когда шланг под напором воды выпадает из бочки, у того просто нет дачи))) Это какое-то вселенское наказание! Даже если шланг опустить до самого дна бочки, все равно не помогает.
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