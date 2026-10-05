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Новости Липецка

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В Липецке сгорели два гаража и две хозпостройки

В Липецке сгорели два гаража и две хозпостройки

В результате пожара в Липецке повреждены два гаража и две хозяйственные постройки.Днём 4 октября в Липецке на улице Юбилейной, 3, заполыхали два кирпичных гаража и две хозяйственные постройки.

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