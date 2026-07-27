Террористка Лазарева* обвинила Собчак в слухах о своём алкоголизме

Телеведущая Татьяна Лазарева* (внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов; внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) устроила заочную разборку с Ксенией Собчак, обвинив её в том, что та вынесла сор из избы в интервью российскому изданию.