Террористка Лазарева* обвинила Собчак в слухах о своём алкоголизме

Телеведущая Татьяна Лазарева* (внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов; внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) устроила заочную разборку с Ксенией Собчак, обвинив её в том, что та вынесла сор из избы в интервью российскому изданию.
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