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Во Владивостоке прошло совместное учение военной полиции ВВО и противодиверсионного отряда Тихоокеанского флота

Во Владивостоке прошло совместное учение военной полиции ВВО и противодиверсионного отряда Тихоокеанского флота

По замыслу учения группу юнармейцев, прибывших на автобусе на спортивный праздник, взяла в заложники вооружённая группа неустановленных лиц.

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