Учащиеся возвращаются в школу

Сегодня в большинстве школ страны прозвенит первый звонок. Одна из десяти школ Республики Молдова предпочла начать новый учебный год в воскресенье, 1 сентября, тогда как остальные учебные заведения выбрали понедельник, 2 сентября.
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