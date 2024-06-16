Итак, как вы все наверняка уже знаете, Никол Пашинян обиделся на Лукашенко за визит в Карабах. Да, прямо вот так вот - обиделся, как девочка в детском садике.
Лукашенко прямо ответил на претензии Пашиняна. А Никол то, оказывается, с гнильцой
Комментарии
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см
сергей михайлов
Один знакомый армянин мне ещё лет 20 назад говорил что армяне предатели и ты в этом ещё убедишься. Я его тогда не одобрил и сказал что он не может так о всем народе говорить. А по факту так и выходит. И по этому они наверное в России устраиваются прекрасно.
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49 мин.
Елена Шарапова
Жаль армян, идут за украинцами, а ведь мудрый и древний народ...
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34 мин.
ВД
Вовладар Даров
Пашинян приведет армян к пропасти!!!
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24 мин.
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