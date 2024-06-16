Лукашенко прямо ответил на претензии Пашиняна. А Никол то, оказывается, с гнильцой

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сергей михайлов

Один знакомый армянин мне ещё лет 20 назад говорил что армяне предатели и ты в этом ещё убедишься. Я его тогда не одобрил и сказал что он не может так о всем народе говорить. А по факту так и выходит. И по этому они наверное в России устраиваются прекрасно.