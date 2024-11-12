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  • Ингерман Ланская
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Русские авиакомпании под угрозой банкротства: Долги по лизингу зашкаливают

Русские авиакомпании под угрозой банкротства: Долги по лизингу зашкаливают

Выяснилось, что проблемы с лизинговыми самолётами грозят затронуть три десятка мелких и средних авиакомпаний России.

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