Крымские ученые разработали инновационный лекарственный биогель с антибактериальным эффектом. Он может применяться в лечении ожогов разной степени, а также для предотвращения развития внутрибольничного инфицирования.
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