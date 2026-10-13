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Тульские новости

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Полковник Севостьянов возглавил СУ СК по Курской области

Полковник Севостьянов возглавил СУ СК по Курской области

Никита Севостьянов, 41-летний полковник юстиции, сменил Андрея Гусева, возглавлявшего управление с 2021 года.

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