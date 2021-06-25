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Насколько сильно различается хрусталь советских и российских стеклодувов

Насколько сильно различается хрусталь советских и российских стеклодувов

Одним из популярных советских фетишей, наряду с коврами на стенах, был еще и сервант с хрустальной посудой.

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нина Каспревич
Хрусталем никогда не увлекалась, но кое что есть Есть пару вазочек еще и царских мастеров и советских да и современных. Но я всегда считала что хрусталь может быть только белым - прозрачным. А то что он может быть цветным - это для меня открытие
Ингерман Ланская
то , что в совдепии называлось "хрусталём" по сути, хрусталём не являлось. - это было т.н. свинцовистым стеклом , а стекло можно сделать любого цвета...
Лада Мира
Мне нравились застолья с хрусталем ,игра света и граней.

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