Насколько сильно различается хрусталь советских и российских стеклодувов

Страна и людиИсторияНасколько сильно различается хрусталь советских и российских стеклодувовОдним из популярных советских фетишей, наряду с коврами на стенах, был еще и сервант с хрустальной посудой.Вернуться к статье32НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьНКнина КаспревичХрусталем никогда не увлекалась, но кое что есть Есть пару вазочек еще и царских мастеров и советских да и современных. Но я всегда считала что хрусталь может быть только белым - прозрачным. А то что он может быть цветным - это для меня открытиеИнгерман Ланскаято , что в совдепии называлось "хрусталём" по сути, хрусталём не являлось. - это было т.н. свинцовистым стеклом , а стекло можно сделать любого цвета...Лада МираМне нравились застолья с хрусталем ,игра света и граней.Комментировать
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