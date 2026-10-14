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Царьград

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Что будет, если США отрубят Украину от Starlink? Всё хорошо, но есть "проблема"

Что будет, если США отрубят Украину от Starlink? Всё хорошо, но есть "проблема"

На Украине снова пожаловались, что не получили от союзников разведданные о запуске русских ракет. Трамп при этом утверждает, что США продолжают их передавать.

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