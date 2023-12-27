Телеведущий Николаев назвал имя того, кто действительно виновен в бегстве Пугачёвой из России

Юрий Николаев нашёл виновного во всех несчастьях беглой артисткиНародный артист России Юрий Николаев, известный по программам "Утренняя почта" и "Утренняя звезда", решил высказаться об отъезде Аллы Пугачёвой.
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