Белые носки на свадьбе, работа в такси и 37 лет вместе: семейный путь Алексея Гуськова и Лидии Вележевой

В 2025 году Алексей Гуськов и Лидия Вележева отметили 37-ю годовщину свадьбы. Когда в 1988 году они только оформляли отношения, в долговечность этого союза верили немногие: за плечами у Гуськова уже был развод и маленькая дочь, а Вележева только начинала свой путь в профессии.