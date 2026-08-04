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Белые носки на свадьбе, работа в такси и 37 лет вместе: семейный путь Алексея Гуськова и Лидии Вележевой

Белые носки на свадьбе, работа в такси и 37 лет вместе: семейный путь Алексея Гуськова и Лидии Вележевой

В 2025 году Алексей Гуськов и Лидия Вележева отметили 37-ю годовщину свадьбы. Когда в 1988 году они только оформляли отношения, в долговечность этого союза верили немногие: за плечами у Гуськова уже был развод и маленькая дочь, а Вележева только начинала свой путь в профессии.

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