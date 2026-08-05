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Племя арапахо требует выселить христианскую церковь из резервации

Племя арапахо требует выселить христианскую церковь из резервации

Христианский пастор из протестантской церкви «Основа народов» (Foundations For Nations) подверг резкой критике ритуалы и обычаи коренного племени арапахо в резервации Уинд-Ривер (штат Вайоминг), в грубой форме призвав «отказаться от идолопоклонства».

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