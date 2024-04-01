Польские физики обучили новую нейросеть

Физики из Польши, занимающиеся экспериментом MUonE, объявили о том, что им удалось обучить нейронную сеть, способную быстро и точно определять треки частиц, возникающих при рассеянии мюонов на электронах.
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