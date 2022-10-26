Мировое обозрение

149 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валентин Щербаков
    Неужели американцы стали что-то осознавать и понимать, что ими правит старый пердун, педофил, наркоман и безмозглый м...Американцы показы...
  • Иваныч
    Незаменимых людей нет. Одним из кандидатов на пост президента РФ я бы назвал генерала Суровикина.Степашин: в совре...
  • Lora Некрасова
    Бравый солдат Швейк тоже шутил всякие недостойные шутки.Чешские и польские руководители уподобились этому бравому дур...Не нужен ли чехам...

Чудеса нового украинского быта

Чудеса нового украинского быта

Включите какой-нибудь украинский телеканал. Позвоните своему свидомому знакомому. В конце концов, сами поезжайте в Киев и спросите: откуда такое вопросительное выражение на физиономиях громадян? На не обезображенных интеллектом лицах евроукров обозначается один единственный и главный вопрос: «А нас за що?» Жители столичного региона щенэвмэрлой, а также элита украинской нации из Львова внезапно осознали, что по ним не прилетало не потому, что их противовоздушная оборона отрабатывает блестяще, а потому что в Кремле их было жаль как братский народ.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх