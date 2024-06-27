Казахстанская ITS запустила собственную расчетно-клиринговую инфраструктуру

Казахстанская ITS запустила в опытную эксплуатацию собственную биржевую и депозитарно-клиринговую инфраструктуру на базе Международного финансового центра «Астана» (МФЦА), сообщила торговая площадка на своем сайте.
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