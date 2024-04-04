В Новосибирской области ограничили движение транспорта из-за паводка

Из-за подъема уровня воды в реке Камышинка временно ограничили движение в Коченевском районе. С 4 апреля на двух дорогах в Коченевском районе из-за паводка временно ограничено движение на четвертом километре объездной дороги поселка Коченево и нулевом километре дороги к поселку Бармашево.
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