Sibkray.ru
ОбществоПроисшествияВ России и в мире
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Sibkray.ru

256 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ирина Жигалина
    Чита, забайкалье -аптека Планета здоровья кассир в Чёрном хиджабе. Как у себя дома.Новосибирцы требу...
  • YYYYYYY XXXXXXX
    Повесить сблевка за яйцаПроклинающего рус...
  • Алексадр Вовк-Михайлов
    Доблеялся ишак черножопый теперь можно резать.Проклинающего рус...

В Новосибирской области ограничили движение транспорта из-за паводка

В Новосибирской области ограничили движение транспорта из-за паводка

Из-за подъема уровня воды в реке Камышинка временно ограничили движение в Коченевском районе. С 4 апреля на двух дорогах в Коченевском районе из-за паводка временно ограничено движение на четвертом километре объездной дороги поселка Коченево и нулевом километре дороги к поселку Бармашево.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх