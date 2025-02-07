«Значение Ялтинской конференции вышло далеко за пределы исторического периода завершения Великой Отечественной войны: её решения предопределили длительную эпоху мирного сосуществования СССР и России в мире других государств, — эпоху, закат которой был спровоцирован вооружённым переворотом в Киеве в 2014 г.