«Значение Ялтинской конференции вышло далеко за пределы исторического периода завершения Великой Отечественной войны: её решения предопределили длительную эпоху мирного сосуществования СССР и России в мире других государств, — эпоху, закат которой был спровоцирован вооружённым переворотом в Киеве в 2014 г.
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