Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Жители Сахалина показали кадры последствий бушующего циклона

Жители Сахалина показали кадры последствий бушующего циклона

Жители города Северо-Курильск на Сахалине прислали «Звезде» кадры бушующего циклона, пришедшего накануне на остров.

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Комментарии
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Людмила Семенова
- жертвы ЕГЭ - &quot;Жители города Северо-Курильск на Сахалине...&quot;. Не Сахалина, который остров, а Сахалинской области. Город Северо-Курильск находится на острове Парамушир, который входит в Курильскую гряду Сахалинской области. В одной фразе столько ошибок!!! И метели там каждую зиму, очень мягкий, влажный, снежный климат.
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