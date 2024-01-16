Жители Сахалина показали кадры последствий бушующего циклона

Людмила Семенова

- жертвы ЕГЭ - "Жители города Северо-Курильск на Сахалине...". Не Сахалина, который остров, а Сахалинской области. Город Северо-Курильск находится на острове Парамушир, который входит в Курильскую гряду Сахалинской области. В одной фразе столько ошибок!!! И метели там каждую зиму, очень мягкий, влажный, снежный климат.