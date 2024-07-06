Digital Foundry протестировали Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition Прошло несколько дней с мом...

Digital Foundry протестировали Beyond Good & Evil 20th Anniversary EditionПрошло несколько дней с момента выхода Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition, но лучшие специалисты отрасли из Digital Foundry наконец-то взглянули на проект и оценили его, сравнив с ремастером 2011 года и оригиналом 2003… источник#Beyond_Good_Evil.