В Тюменской области сотрудники Госавтоинспекции провели инструктаж дорожной безопасности для курсантов

Заместитель руководителя Госавтоинспекции города Тюмени Александр Швецов и основатель школы контраварийного и экстремального вождения Михаил Помыткин провели инструктаж дорожной безопасности для курсантов регионального отделения «ДОСААФ России» по Тюменской области.
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