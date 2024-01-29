В Темрюкском районе Кубани, где ввели режим ЧС, аварию обещают устранить только к вечеру

В Темрюкском районе Кубани, где ввели режим ЧС, аварию обещают устранить только к вечеруСитуацию с водоснабжением в Темрюкском районе прокомментировали в министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края: - 24 января было зафиксировано падение давления и увеличение расхода воды по водоводу магистрального трубопровода «Таманского группового водопровода» в станице Старотитаровской.