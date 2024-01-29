Живая Кубань
ГлавнаяПроисшествияОбществоПолитика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Живая Кубань

298 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Наталья Романенко
    В Краснодаре ливневка - нет про такое чудо не слышалиУлицы и дворы на ...
  • Валерий Ребров
    Почему только хулиганство? Оно же с покушненим на убийство,человек же раненВооруженный мужчи...
  • Виктор Медведев
    Зачем прилепили фотографию Ил-18?Гибель всех людей...

В Темрюкском районе Кубани, где ввели режим ЧС, аварию обещают устранить только к вечеру

В Темрюкском районе Кубани, где ввели режим ЧС, аварию обещают устранить только к вечеру

В Темрюкском районе Кубани, где ввели режим ЧС, аварию обещают устранить только к вечеруСитуацию с водоснабжением в Темрюкском районе прокомментировали в министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края: - 24 января было зафиксировано падение давления и увеличение расхода воды по водоводу магистрального трубопровода «Таманского группового водопровода» в станице Старотитаровской.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх