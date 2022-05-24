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11-дюймовый экран разрешением 2К, 8340 мА·ч и Snapdragon 870. Таким будет планшет Realme Pad X

11-дюймовый экран разрешением 2К, 8340 мА·ч и Snapdragon 870. Таким будет планшет Realme Pad X

Realme опубликовала большое количество тизерных изображений, рассказывающих о характеристиках планшета Realme Pad X.

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