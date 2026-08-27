Крупнейшие застройщики вдвое сократили новые запуски

ДОМ РФ выпустил аналитику по итогам II квартала, согласно которой крупнейшие застройщики заметно сократили объём новых проектов, тогда как число регионов с дефицитом спроса или риском его возникновения продолжило расти.
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