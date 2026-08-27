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Царьград

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Крупнейшие застройщики вдвое сократили новые запуски

Крупнейшие застройщики вдвое сократили новые запуски

ДОМ РФ выпустил аналитику по итогам II квартала, согласно которой крупнейшие застройщики заметно сократили объём новых проектов, тогда как число регионов с дефицитом спроса или риском его возникновения продолжило расти.

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